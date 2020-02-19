Сумские бойцы отличились на чемпионате Украины по фунакоши шотокан каратэ 26-27 октября в Черкассах состоялся перенесенный из-за карантина 17-й чемпионат Украины по фунакоши шотокан каратэ, в котором приняли участие команды 10 областей.

Сумщина была представлена спортсменами КДЮСШ «Авангард», клуба «Терра-Сумы» и Ахтырской федерации каратэ, воспитанников тренеров Анатолия Лозового, Виталия Гутенко и Вячеслава Нестеренко. Результат команды: 11 золотых, 12 серебряных и 4 бронзовые медали.

Победителями в открытых категориях ката стали: Анастасия Д'Амико (19 лет и старше), Андрей Ковалев (15-18 лет), Таисия Фоменко (11-12 лет), Дмитрий Сапич (11-12 лет), Андрей Белоус (7- 8 лет). Призовые места в ката заняли Анастасия Д'Амико (2 место, 15-18 лет), Станислав Чалый (2 место, 15-18 лет), Никита Цебинога (2 место, 13-14 лет), Иван Нечаев (2 место, 11-12 лет), Богдан Богдан (2 место, 10 лет и младше), Константин Пузь (3 место, 15-18 лет), Эмилия Руденко (3 место, 11-12 лет).

Золотые медали в кумитэ завоевали Сергей Ивченко (17-18 лет), Станислав Чалый (17-18 лет), Богдан Тимченко (13-14 лет). Серебряные и бронзовые медали в кумитэ завоевали Егор Давыдов (2 место, 13-14 лет), Эмилия Руденко (2 место, 11-12 лет), Таисия Фоменко (2 место, 11-12 лет), Иван Нечаев (2 место 11-12 лет), Савелий Шкурко (3 место, 11-12 лет).

В новом для нас виде соревнований Фукуго (ката + кумитэ) бронзовую медаль завоевал Станислав Чалый.

Сумские команды победили в командном кумитэ в категории юношей 15-16 лет (Константин Пузь, Станислав Чалый, Артем Козачок и Иван Троценко), юношей 13-14 лет (Богдан Тимченко, Егор Панасюра, Егор Давыдов), девушек 11-12 лет (Таисия Фоменко, Виктория Мохова).

Серебро завоевали наши команды в кумитэ среди юношей 13-14 лет (Максим Недошивкин, Артем Шевелев, Никита Цебинога), девушек 11-12 лет (Эмилия Руденко, Вероника Световая) и юношей 11-12 г (Дмитрий Сапич, Иван Нечаев, Савелий Шкурко).

Отличное выступление команды стал первым подарком клубу «Терра-Сумы», который этой осенью празднует свой 30-летний юбилей.