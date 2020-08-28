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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 13-летних

25-27 сентября в г. Борисполь проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2006-2007 г.р.

В соревнованиях приняли участие 7 команд, в том числе 5 сумских.

По результатам соревнований места распределились следующим образом:

1. Сборная команда Сумской обл. (Тренер Ткач Н.В.)

2. ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь

3. Сборная команда Сумской области - 2 (тренер Свистюр Е.Ю.)

4. СДЮШОР «Динамо»-1 г. Сумы (тренер Нюкина И.А.)

5. Сборная команда г. Полтава

6. ОДЮСШ г. Сумы

7. СДЮШОР «Динамо»-2 г. Сумы (тренер Матвеенко А.Н., Матвеенко В.Н.)

Лучшим бомбардиром стала Власенко Виталина (Сборная команда Сумской обл.), лучшим вратарем стала Бардакова Мария (Сборная команда Сумской области - 2).

Спорт Хоккей на траве

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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