Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 13-летних

В соревнованиях приняли участие 7 команд, в том числе 5 сумских.
По результатам соревнований места распределились следующим образом:
1. Сборная команда Сумской обл. (Тренер Ткач Н.В.)
2. ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь
3. Сборная команда Сумской области - 2 (тренер Свистюр Е.Ю.)
4. СДЮШОР «Динамо»-1 г. Сумы (тренер Нюкина И.А.)
5. Сборная команда г. Полтава
6. ОДЮСШ г. Сумы
7. СДЮШОР «Динамо»-2 г. Сумы (тренер Матвеенко А.Н., Матвеенко В.Н.)
Лучшим бомбардиром стала Власенко Виталина (Сборная команда Сумской обл.), лучшим вратарем стала Бардакова Мария (Сборная команда Сумской области - 2).
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