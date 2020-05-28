Протесты в Беларуси задерживают поставку троллейбусов в Сумы

Об этом стало известно сегодня, 28 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии.
- Нам до сих пор не поставили обещанные троллейбусы, - начал мэр Сум Александр Лысенко, обращаясь к начальнику транспортного отдела Сергею Яковенко. – Мы в курсе ситуации, которая сложилась. У нас должны быть троллейбусы с автономным ходом, но луцкий завод ждет поставки из Польши, а там ждут запчастей из Беларуси. А там сейчас завод не работает. Поэтому, видите, как политическая ситуация в другой стране влияет на наши троллейбусы. Они попросили еще оин месяц отсрочки. Работайте с ними, проводите переговоры. Понятно, что мы не можем никак повлиять, но…
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