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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:27175

Протесты в Беларуси задерживают поставку троллейбусов в Сумы

Луцкий завод, который должен поставить сумам новые троллейбусы попросил еще месячную отсрочку.

Об этом стало известно сегодня, 28 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Нам до сих пор не поставили обещанные троллейбусы, - начал мэр Сум Александр Лысенко, обращаясь к начальнику транспортного отдела Сергею Яковенко. – Мы в курсе ситуации, которая сложилась. У нас должны быть троллейбусы с автономным ходом, но луцкий завод ждет поставки из Польши, а там ждут запчастей из Беларуси. А там сейчас завод не работает. Поэтому, видите, как политическая ситуация в другой стране влияет на наши троллейбусы. Они попросили еще оин месяц отсрочки. Работайте с ними, проводите переговоры. Понятно, что мы не можем никак повлиять, но…

Общество Троллейбусы

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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