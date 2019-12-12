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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:3666

В Сумах презентовали аудиогид и мобильное приложение «Достопримечательности Сумщины»

Отныне рассматривать древние иконы и полотна знаменитых художников в областном художественном музее им. Н. Онацкого станет еще интереснее.

Ко всемирному Дню туризма музей получил современные комплекты аудиогида. Также накануне Дня туризма для желающих путешествовать Сумщиной было представлено мобильное приложение, которое можно загрузить по ссылке http://gps.sumy.ua/tourism/android/SumyTour.apk

Теперь жители области и гости города смогут услышать уникальную историю выдающихся картин, собранных в областном художественном музее.

Как отметила руководитель художественного музея Надежда Юрченко, формат аудио-экскурсии - один из самых популярных музейных сервисов, помогает глубже погрузиться в величественную атмосферу выставочных пространств и познакомиться с выдающимися художественными произведениями.

Сейчас аудиогид содержит информацию о 5 самых популярных художественных произведениях, которые промаркированы специальными метками. В перспективе - озвучка всех экспонатов художественного музея.

Это оборудование разработано и собрано в Сумах. Оно позволяет туристу получить в музее звуковое сопровождение экскурсий украинском и английском языках, а во время пандемии коронавируса создать дополнительные условия для более безопасного пребывания посетителей в музее. Устройство работает с наушниками, чтобы люди в залах не мешали друг другу.

Что касается мобильного приложения «Достопримечательности Сумщины», как сообщил начальник отдела туризма ОГА Юрий Гладенко, кроме навигации туристическими местами, в приложении есть сведения о местах гостеприимства - гостиницах и ресторанах, где турист сможет отдохнуть.

«В мобильном приложении содержатся сведения о 60 объектов: музеи, заповедники, памятники природы и архитектуры, исторические места, зеленые усадьбы, места для активного отдыха и интересные фотозоны», - отметил он.

Основными стратегическими целями приложения является создание единой региональной актуальной во времени базы туристических объектов, привлечение представителей ОТГ к ее наполнению и содержанию и формированию «мостика между громадой и туристическими операторами» для создания конкурентоспособного туристического продукта. Уже после достаточного наполнения базы интересной информацией это приложение можно будет активно популяризировать среди туристов, как практический «карманный путеводитель» по области.

Досуг Аудиогид Достопримечательности Мобильное приложение Сумской художественный музей Туризм

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