В Сумах на самоизоляции 30 классов Об этом сегодня, 28 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальника горуправления образования Татьяна Дрыга.

- На сегодня на самоизоляции 30 классов, - начала она. – Это 263 ученика и 75 работников.

Напомним: неделю назад на самоизоляции из-за коронавируса было 27 классов