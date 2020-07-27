В Сумах на самоизоляции 30 классов

- На сегодня на самоизоляции 30 классов, - начала она. – Это 263 ученика и 75 работников.
Напомним: неделю назад на самоизоляции из-за коронавируса было 27 классов
Об этом сегодня, 21 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горуправления образования Антонина Данильченко....
Об этом сегодня, 7 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....
Об этом сегодня, 25 августа, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальника «Службы 15-80» Людмила Бойко....
Об этом сегодня, 10 августа, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник «Службы 15-80» Валерий Марюхна....
Об этом сегодня, 27 июля, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....