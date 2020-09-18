У Сумах презентують виставку Шрі Чинмоя

У 2020 році Україною подорожує виставка оригіналів картин індійського художника, виконаних в авторському стилі «джарна-кала» («мистецтво-фонтан» або «мистецтво із внутрішнього джерела»). Дана колекція робіт була експонована у 2004 році у Карусель дю Лувр у Парижі (відділ сучасного мистецтва).
Стиль живопису Шрі Чинмоя – це, найчастіше, абстрактні містичні твори, які становлять більшу частину його творчого доробку.
«Я не отримую ніяких ідей для моїх картин. Я просто отримую послання-натхнення зсередини, і тоді я починаю малювати», - говорив Шрі Чинмой про свою творчість.
Переглянути виставку "Фонтан-мистецтво" можна з 29 вересня по 11 жовтня.
Вхід вільний з дотриманням карантинних вимог.
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