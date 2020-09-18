У Сумах презентують виставку Шрі Чинмоя Сумська міська галерея презентує виставку живопису та графіки всесвітньо відомого художника, філософа-гуманіста, поета, музиканта, спортсмена та Великого Гуру Шрі Чинмоя (м. Нью-Йорк, США).

У 2020 році Україною подорожує виставка оригіналів картин індійського художника, виконаних в авторському стилі «джарна-кала» («мистецтво-фонтан» або «мистецтво із внутрішнього джерела»). Дана колекція робіт була експонована у 2004 році у Карусель дю Лувр у Парижі (відділ сучасного мистецтва).

Стиль живопису Шрі Чинмоя – це, найчастіше, абстрактні містичні твори, які становлять більшу частину його творчого доробку.

«Я не отримую ніяких ідей для моїх картин. Я просто отримую послання-натхнення зсередини, і тоді я починаю малювати», - говорив Шрі Чинмой про свою творчість.

Переглянути виставку "Фонтан-мистецтво" можна з 29 вересня по 11 жовтня.

Вхід вільний з дотриманням карантинних вимог.