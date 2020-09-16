Украинское сообщество Казани разыскивает на Сумщине родных погибшего советского бойца Украинская национально-культурная автономия Казани разыскивает в Сумской области родных Алексея Пономаренко.

Останки уроженца Сумщины и еще одного воина обнаружили исследователи Верхнеуслоновского района Республики Татарстан. Воинов торжественно перезахоронили.

По имеющейся у поисковиков информацией, Пономаренко Алексей Иванович родился в с. Барановка Сумской области в 1905 году. Погиб 24 августа 1942 года на высоте 137,2 у с. Малая Россошка Городищенского района Волгоградской области.

Искать родных погибшего помогает бывший директор Харьковского исторического музея Анатолий Янковский. Информацию по данному вопросу следует сообщать ему на электронный адрес: ant2011@ukr.net.