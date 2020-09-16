На Сумщине «ГАЗель» столкнулась с краном

27 сентября в 23.50 в Межрегиональный центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение, что на трассе «Сумы - Прилуки - Киев» вблизи села Левченки Роменского района произошло столкновение автомобиля «ГАЗель» с припаркованным краном.
На место происшествия было направлено дежурное спасательное отделение под руководством старшего лейтенанта службы гражданской защиты Александра Жука.
Спасатели с помощью спецтранспорта разблокировали изуродованный автомобиль и освободили проезжую часть.
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