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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине «ГАЗель» столкнулась с краном

27 сентября на трассе Сумы - Прилуки - Киев «ГАЗель» столкнулась с краном.

27 сентября в 23.50 в Межрегиональный центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение, что на трассе «Сумы - Прилуки - Киев» вблизи села Левченки Роменского района произошло столкновение автомобиля «ГАЗель» с припаркованным краном.

На место происшествия было направлено дежурное спасательное отделение под руководством старшего лейтенанта службы гражданской защиты Александра Жука.

Спасатели с помощью спецтранспорта разблокировали изуродованный автомобиль и освободили проезжую часть.

Право Дтп

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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