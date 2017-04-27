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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:5176

В Сумах полиция накрыла подпольную порностудию (видео)

Работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и сотрудники Следственного управления ГУНП в области разоблачили 23-летнего сумчанина, который организовал подпольную порностудию и подбирал девушек-«моделей».

На организатора студии работники полиции вышли оперативным путем еще в июне нынешнего года, и некоторое время документировали деятельность организованной им студии.

По факту изготовления и распространения порнографической продукции полицейские под процессуальным руководством прокуратуры области открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 301 УК Украины и начали ряд оперативно-розыскных и следственных мероприятий. В ходе которых вышли на нескольких «моделей», которые предоставляли иностранным гражданам виртуальные секс-услуги в режиме онлайн. Также правоохранители задокументировали факт подбора организатором студии на «работу» очередной веб-модели - ее услуги заключались в общении по видеочату с иностранцами, которым в беседе необходимо демонстрировать обнаженные гениталии и имитировать половой акт.

Работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУНП совместно со специалистами следственного управления ГУНП в Сумской области провели санкционированный обыск, в ходе которого изъяли компьютерное оборудование, фото- и видеотехнику, носители памяти, студийные осветительные устройства, «черную» бухгалтерию и другую документацию.

Сейчас полиция арестовала все изъятое имущество. Что касается организатора порностудии, то правоохранители уже объявили ему о подозрении в изготовлении и сбыте порнографической продукции с извлечением дохода в крупном размере, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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