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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:27117

Шосткинские хоккеисты с «серебром»

25-27 сентября в Шостке проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей 2007-08 г.р.

В турнире приняли участие 10 команд, разбитых на первом этапе на две подгруппы. Дальше по две лучших вышли в финальную группу. В соревнованиях играли три команды с Сумщины. Лучшей стала команда КДЮСШ «Барса», завершившая чемпионат на втором месте. Шосткинцы уступили только в одном матче – чемпионам из Сборной Винницкой области. Сборная Сумской области, в которую вошли представители СДЮШОР «Динамо» и КДЮСШ «Барса», заняла 7-е место. А Шосткинский лицей-интернат со спортивной подготовкой – десятое.

Лучший вратарь чемпионата- Противень Вячеслав из КДЮСШ «Барса»

Спорт КДЮСШ Барса Хоккей на траве

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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