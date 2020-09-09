Шосткинские хоккеисты с «серебром»

В турнире приняли участие 10 команд, разбитых на первом этапе на две подгруппы. Дальше по две лучших вышли в финальную группу. В соревнованиях играли три команды с Сумщины. Лучшей стала команда КДЮСШ «Барса», завершившая чемпионат на втором месте. Шосткинцы уступили только в одном матче – чемпионам из Сборной Винницкой области. Сборная Сумской области, в которую вошли представители СДЮШОР «Динамо» и КДЮСШ «Барса», заняла 7-е место. А Шосткинский лицей-интернат со спортивной подготовкой – десятое.
Лучший вратарь чемпионата- Противень Вячеслав из КДЮСШ «Барса»
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