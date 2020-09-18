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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:36257

На Сумщине СБУ провела учения по предупреждению терактов на газотранспортной системе

Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Сумской области провела тактико-специальные антитеррористические учения на объектах критической инфраструктуры региона.

В двухдневных тренировках приняли участие региональные подразделения СБУ, Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Целью проведения мероприятий стало повышение уровня межведомственного взаимодействия для предупреждения диверсионно-террористических угроз, в том числе в приграничных районах области.

По легенде учений, несколько условных «диверсионных групп» проникли на территорию региона для совершения «терактов» на объектах критической инфраструктуры, в частности газотранспортной системы Украины.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям силовиков их своевременно разоблачили и задержали. Для выявления и нейтрализации «диверсантов» участниками тренировок была задействована авиационная техника Госпогранслужбы.

Представители Координационной группы проанализировали каждый этап проводимых мероприятий и отметили высокий уровень подготовки подразделений к предупреждению террористических угроз и диверсий в пограничном регионе. Также особое внимание было уделено усилению уровня защищенности стратегических объектов на территории Сумской области, сообщает СБУ.

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