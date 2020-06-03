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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:41552

Под Сумами не поделили земельный участок: полиция выясняет причины и обстоятельства столкновения

Происшествие произошло в селе Радьковка Сумского района 27 сентября около 15:00.

В результате длительного конфликта за право пользования земельным участком вспыхнул конфликт между двумя группами граждан. В полицию поступило сообщение о том, что произошел конфликт между местными жителями и приезжими лицами.

На вызов немедленно выехали руководители и следственно-оперативная группа Сумского районного отдела полиции. Правоохранители опросили всех участников события, и установили, что местные селяне собрались по поводу восстановления свободного проезда через якобы самовольно захваченный участок земли. Представитель другой стороны конфликта привлек себе в помощь своих знакомых, поэтому, в результате этих переговоров и возникли ссора и потасовка.

Сейчас в полиции по факту хулиганства открыли уголовное производство, в рамках которого устанавливаются количество участников столкновения, их лица и другие обстоятельства дела, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумщины.

Право Земля Радьковка

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