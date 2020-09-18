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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:48381

Сумские патрульные задержали вора, причастного к серии краж из супермаркета

Событие произошло в одном из супермаркетов на проспекте Курском.

Патрульные получили сообщение о совершении там кражи. Когда инспекторы завершили обработки этого сообщения, то к ним обратился охранник супермаркета, который сообщил, что в помещении находится человек, вероятно, причастен к совершению кражи бутылки алкогольного напитка.

Видеокамеры зафиксировали, как гражданин украл бутылку алкоголя и положил ее себе в пакет. Выйти из помещения магазина незамеченным он так и не смог, ведь на выходе он увидел патрульных. Но вот отказаться от намерения оставить бутылку виски себе человек и не собирался. Он вернулся к камерам хранения, оставил похищенную вещь там, а сам пошел опять в торговый зал. Там его стражи порядка и задержали.

43-летний сумчанин, категорически отрицал свою причастность к произошедшему. Но вот камеры видеонаблюдения зафиксировали факт кражи. Более того, общаясь с охранниками супермаркета, патрульные выяснили, что задержанный мужчина, вероятно, причастен еще к нескольким краж на сумму около тысячи гривен.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия инспекторы вызвали на место сотрудников Сумского отдела полиции.

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