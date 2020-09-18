Сумы удерживают лидерство в области по количеству нарушений карантинных требований

«Вторую неделю подряд удельный вес выявленных нарушений карантинных требований увеличивается. В течение последней недели 80% случаев несоблюдения противоэпидемических требований составляют именно в г. Сумы», - отметил Виталий Моисеенко, начальник Главного управления Госпродпотребслужбы.
Город Сумы почти ежедневно удерживает лидерство среди областных центров соседних и соответствующих по численности населения регионов. А начиная с сентября, когда областной центр уже был отнесен к «оранжевому» уровню эпидемической опасности, состоялись несколько подъемов статистических показателей заболеваемости, что очевидное является результатом несоблюдения установленных мер для этого уровня эпидопасности.
В течение последней недели в области проведения 506 проверок, из них 140 - объектов продовольственной торговли, 111 - предприятий торговли непродовольственной группой товаров, 15 заведений общественного питания, 8 парикмахерских. Кроме того, охвачено мониторингом 50 детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, осуществлено 141 обследование агропродовольственных рынков области.
В ходе указанных мероприятий были выявлены нарушения требований противоэпидемического режима на 134 объектах, в результате чего составлен 42 протокола об административных правонарушениях, предоставлено 113 предписаний с предложениями об устранении нарушений.
По результатам заседания комиссии, заместитель главы облгосадминистрации Сергей Банников отметил необходимость усиления противоэпидемических мероприятий на территории Сумской городской объединенной территориальной громады, предусмотренных постановлением Кабмина № 641 и решений областной комиссии ТЭБ и ЧС.
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