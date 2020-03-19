У жителя Сумщины полиция изъяла револьвер и ружье Работники Липоводолинского отделения полиции в домовладении местного жителя обнаружили и изъяли револьвер «Наган» и незарегистрированное охотничье ружье.

Во время проведения обыска по месту жительства 78-летнего мужчины, работники полиции обнаружили предмет, внешне похожий на пистолет типа «Наган» со следами коррозии и гладкоствольное охотничье ружье ИЖ-17 калибра 16 мм, без соответствующего разрешения на его хранение. Как пояснил правоохранителям мужчина, все выше это он якобы нашел при разборке старого сарая на территории районного центра. Оружие полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Правоохранители советуют гражданам, имеющим во владении «незаконное» огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, взрывчатку или взрывные устройства, не вступать в конфликт с законом и сдать такие предметы органам полиции.

Напоминаем, что согласно ч.3 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности.

Гражданам, желающим добровольно выдать полиции незаконное оружие или боеприпасы, которые у них хранятся, советуют обращаться в ближайший отдел полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.