На Сумщине два новых главы райгосадминистраций (обновлено) Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения о назначении глав Роменской и Бурынской РГА.

Бурынскую РГА возглавил Мирослав Витальевич Бибик, Роменскую - Денис Игоревич Ващенко.

Мирослав Бибик, согласно декларации кандидата на должность, поданной еще в апреле 2020 года, в прошлом году заработал 113 тыс. грн в Конотопском институте СумГУ, а также 104 тыс. грн от предпринимательской деятельсноти. У него 94 тыс. грн и 32 тыс. долларов налички. В прошло году он купил автомобиль Nissan Qashqai 2008 г.в. за 84 тыс. грн. К тому же у него уже был Chevrolet Lacetti 2007 г.в. Также у него во владении с 2020 года квартира 118 кв. м в Конотопе. Есть жена и сын.

Денис Ващенко также подавал декларация еще в апреле. Согласно нее, он заработал в ЧП «Серго» 10 тыс. грн, чуть больше 1 тыс грн помощи к 5 мая и 5 тыс. грн за аренду земли. Его жена заработала в 7 раз больше: 90 тыс. грн на заводе «Авиакон» и 21 тыс. грн у Дмитрия Доли. Из денежных активов новый глава РГА показал 37 тыс. долларов и 140 тыс. грн. Также у него во владении 2 га земли в с. Казацкое Конотпоского района и автомобиль VOLKSWAGEN GOLF 2008 г.в., купленный в прошлом году за 159 тыс. грн. Также он пользуется домом 84 кв.м в Конотопе, принадлежащем Татьяне Куреновой. Является помощником нардодного депутат Максима Гузенко («Слуна народа»). Воспитывает дочь.