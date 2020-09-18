На Сумщине две аварии с потерпевшими В первом случае авария произошла в Ахтырке по ул. Армейской, во втором - в селе Беево Липоводолинского района.

Как предварительно установили ахтырские полицейские, 68-летний водитель автомобиля Opel, выезжая на проезжую часть, допустил наезд на 42-летнего велосипедиста. В результате аварии, последний получил телесные повреждения и был госпитализирован в Ахтырскую центральную районную больницу.

В селе Беево Липоводолинского района на автодороге «не разминулись» ВАЗ и трактор. В результате аварии, 51-летний водитель автомобиля ВАЗ-21063 с многочисленными телесными повреждениями госпитализирован в Роменскую центральную районную больницу.

Относительно водителей в полиции открыли уголовные производства по признакам ч.1,2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.