На Сумщине будут судить главбуха агролесхоза, служебная халатность которой привела к растрате 130 тыс. грн Середина-Будским отделом Шосткинской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении главного бухгалтера местного агролесхоза, служебная халатность которой привела к растрате 130 тыс. грн.

По данным следствия, проведенного Середина-Будским отделением полиции, в 2018 году обвиняемая по устному указанию директора агролесхоза перечислила 130 тыс. грн на расчетный счет ФЛП якобы за приобретение запасных автомобильных частей. При этом запчасти на предприятие не были поставлены, а любые документы о купле-продаже указанных товаров в бухгалтерии отсутствуют.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 1 ст. 367 (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред) УК Украины. В то же время продолжается досудебное следствие в отношении директора агролесхоза, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.