Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:00306

На Сумщине будут судить главбуха агролесхоза, служебная халатность которой привела к растрате 130 тыс. грн

Середина-Будским отделом Шосткинской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении главного бухгалтера местного агролесхоза, служебная халатность которой привела к растрате 130 тыс. грн.

По данным следствия, проведенного Середина-Будским отделением полиции, в 2018 году обвиняемая по устному указанию директора агролесхоза перечислила 130 тыс. грн на расчетный счет ФЛП якобы за приобретение запасных автомобильных частей. При этом запчасти на предприятие не были поставлены, а любые документы о купле-продаже указанных товаров в бухгалтерии отсутствуют.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 1 ст. 367 (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред) УК Украины. В то же время продолжается досудебное следствие в отношении директора агролесхоза, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право

Новости

На Сумщине резко возросло количество заболевших COVID-19
Сегодня 09:16
Серед загиблих курсантів під Чугуєвом житель Сумщини
26.09.2020 19:05
Сумы остались в «оранжевой» зоне по карантину, в «желтой» - 4 города и 7 районов области
24.09.2020 20:42
Сумские радиопеленгаторы отличились на чемпионате Украины
Сегодня 10:01
В Ахтырке за угон дали 5 и 7 лет за решеткой
Сегодня 09:31
В Сумах за день выявили 153 случая коронавируса
Сегодня 09:20
На Сумщине будут судить главбуха агролесхоза, служебная халатность которой привела к растрате 130 тыс. грн
Сегодня 09:00
У жителя Сумщины полиция изъяла револьвер и ружье
Сегодня 08:27
У Сумах презентують виставку Шрі Чинмоя
Сегодня 08:03
Игра «Альянса» с Сумщины с херсонским «Кристаллом» перенесена из-за вспышки коронавируса
Вчера 21:29
В Заречном райсуде Сум трое работников заболели COVID-19
Вчера 19:37
В Сумах патрульные задержали граждан, причастных к поножовщине (видео)
Вчера 18:49
view counter

Статьи

Отдых на природе с комфортом ®
Вчера 17:30
Тетяна Рябуха: Це не порятунок міста, а чергова афера міського голови
Вчера 14:02
Збори терборони на Сумщині успішно завершені
Вчера 09:54
Елена Мельник: «Наш край» добьется снижения тарифов на тепло и вернет ТЭЦ в коммунальную собственность Сум
25.09.2020 18:50
Володимир Лободін: Суми заслуговують бути у 10-ці кращих міст України
23.09.2020 09:21
У Сумах Театр для дітей та юнацтва відкрив прем’єрою свій 46-й театральний сезон
22.09.2020 15:35
У восьми прикордонних районах Сумської області діють додаткові тимчасові режимні обмеження
22.09.2020 13:41
Ремонт Харківської завершать без участі міста
22.09.2020 09:14
Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила
21.09.2020 13:06
«Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы
21.09.2020 12:58
Надежда Вайло: «Наш край» не даст закрыть ни одно сельское медицинское учреждение на Сумщине
21.09.2020 12:05
У Сумах порахували електоральну орієнтацію сумчан
18.09.2020 17:06
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.