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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:30224

Вибори-2020: поліція Сумщини готується забезпечити порядок під час проведення місцевих виборів

У Головному управління поліції області відбулась робоча нарада, на якій розглядалось питання стану підготовки до забезпечення публічної безпеки та порядку під час чергових місцевих виборів у жовтні 2020 року. В обговоренні питання взяли участь запрошені керівники правоохоронних та силових відомств та інших організацій Сумщини.

Відкриваючи нараду, начальник ГУНП Олександр Анохін як оперативний керівник структурних підрозділів МВС, що дислокуються на території області, окреслив завдань, що стоять перед правоохоронцями під час передвиборчої кампанії та виборчого процесу, та довів до відома присутніх вимоги керівництва МВС України щодо цього питання.
«Ми маємо зробити все можливе, аби в умовах дії посилених карантинних заходів та нинішньої суспільно-політичної ситуації в області і забезпечити порядок і дотримання законодавства всіма без виключення учасниками виборчого процесу, - підкреслив Олександр Анохін. – Ще раз наголошую: поліція завжди була, є і буде поза політикою. Наше завдання – забезпечити порядок і законність під час виборів. Тож маємо максимально підготуватися до цього, передбачивши всі можливі проблемні питання і шляхи їх вирішення».
Присутні на нараді керівники структурних підрозділів доповіли про кількість особового складу, запланованого до чергування на період 22-26 жовтня на виборчих дільницях, а також до охорони громадського прядку у цей період на вулицях населених пунктів нашої області.
Учасники зустрічі обговорили ряд питань, що стосувались створення у територіальних підрозділах додаткових слідчо-оперативних груп та груп реагування; можливі маршрути передбачених піших і автомобільних патрулів, забезпечення працівників поліції під час чергування антисептиками та засобами респіраторного захисту; роботу спеціальних груп працівників вибухо-технічного та кінологічного підрозділів тощо.
З запрошеними керівниками інших силових та правоохоронних структур були обговорені окремі питання співробітництва у сфері забезпечення правопорядку на території області під час виборчого процесу.
Відділ комунікації поліції Сумської області

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