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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Гиревики с Сумщины с медалями чемпионата Украины

С 23 по 27 сентября в Киеве проходил чемпионат Украины по гиревому спорту среди всех возрастных групп.

Соревнования проходили во Дворце спорта с участием спортсменов всех регионов Украины.

В чемпионате приняли участие сумчане и тростянчане.

В своих весовых и возрастных категориях заняли: Черкашин Виталий (Тростянец)  - 1 место в дисциплине полумарафон, толчок гири 24 кг за 30 мин. - 580 подъемов, Виталий Хочин (Сумы) – 1 место в толчке по длинному циклу – 55 подъемов; Александр Денисенко (Ромны) – 1 место в двоеборье - толчок - 50 раз, рывок – 175; Ханин Богдан (Тростянец) - 2 место в двоеборье с гирями 16 кг зафиксировал в толчке 90 и рывке 245 подъемов, Суковатиков Игорь (Тростянец) занял 5 место с результатом 113 и 145 подъемов.

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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