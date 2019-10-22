Гиревики с Сумщины с медалями чемпионата Украины С 23 по 27 сентября в Киеве проходил чемпионат Украины по гиревому спорту среди всех возрастных групп.

Соревнования проходили во Дворце спорта с участием спортсменов всех регионов Украины.

В чемпионате приняли участие сумчане и тростянчане.

В своих весовых и возрастных категориях заняли: Черкашин Виталий (Тростянец) - 1 место в дисциплине полумарафон, толчок гири 24 кг за 30 мин. - 580 подъемов, Виталий Хочин (Сумы) – 1 место в толчке по длинному циклу – 55 подъемов; Александр Денисенко (Ромны) – 1 место в двоеборье - толчок - 50 раз, рывок – 175; Ханин Богдан (Тростянец) - 2 место в двоеборье с гирями 16 кг зафиксировал в толчке 90 и рывке 245 подъемов, Суковатиков Игорь (Тростянец) занял 5 место с результатом 113 и 145 подъемов.