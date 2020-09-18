В Сумах патрульные задержали граждан, причастных к поножовщине (видео) ЧП произошло на улице Горького. Патрульные получили сообщение о нанесении женщине ножевого ранения в область шеи.

За считанные минуты экипажи патрульных прибыли на место происшествия. Возле дома инспекторы увидели женщину с ранением шеи, а рядом гражданина, который предоставлял ей домедицинскую помощь. Патрульные немедленно вызвали бригаду медиков и вместе с неравнодушным сумчанином держали женщину, контролируя ее состояние. Вместе с врачами стражи порядка быстро доставили 24-летнюю гражданку в медицинское учреждение для оказания ей немедленной квалифицированной помощи.

Пока один экипаж помогал медикам, патрульные взвода тактической поддержки роты тактико-оперативного реагирования выяснили, из какого подъезда выбежала женщина и последовали туда. Найти квартиру, где произошло событие, было несложно. На ступеньках были пятна, похожие на кровь. Они вели в квартиру на втором этаже. Двери в помещение никто не открывал, хотя в самой квартире было слышно голоса. Через несколько минут дверь открыл мужчина, который решил посмотреть, ушли ли патрульные. Те его сразу задержали. В квартире находились еще двое мужчин и женщина. Они также были задержаны. У одного из мужчин, а именно 28-летнего жителя Белопольского района, инспекторы обнаружили на одежде пятна бурого цвета, похожие на кровь. Все граждане имели явные признаки алкогольного опьянения.

Что произошло между гражданами в квартире и кто нанес женщине телесные повреждения, выясняла следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции.