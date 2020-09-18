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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:3769

В Заречном райсуде Сум трое работников заболели COVID-19

Заречный районный суд г. Сумы сообщает, что у еще одного из сотрудников подтвержден случай COVID-19.

С 20 сентября лицо находится на больничном. По состоянию на 28.09.2020 на больничных с подтвержденными случаями заболевания COVID-19 находятся 3 работника суда. 1 работник с подтвержденным случаем COVID-19, о котором ранее сообщалось, уже выздоровел, получил отрицательный результат тестирования на коронавирус и уже приступил к работе.

Для безопасного пребывания в здании суда проводится ежедневная влажная уборка с добавлением дезинфицирующего раствора, обеспечено кварцевание служебных и технических помещений, протирка дезинфицирующим раствором ручек входной двери, дверей на лестничных клетках, в зале заседаний, перил на лестничных маршах, в доступных для посетителей и работников местах размещены средства для дезинфекции рук, работники придерживаются масочного режима.

С целью обеспечения безопасности посетителей и работников суда от распространения болезни и массового распространения вирусной инфекции, в суде просят воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают Вашего обязательного присутствия, а также от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений.

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