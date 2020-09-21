У Сумах презентують книгу про революцію на граніті У п'ятницю, 2 жовтня, у Сумах відбудеться презентації книги Віктора Рога «Пробудження».

Презентація відбудеться о 16:00 в Конгрес-центрі СумДУ (зал «Нью-Йорк»). Книга присвячена 30-річчю Революції на граніті та національному визвольному руху Сумщини в 1989-1991 роках.