Игра «Альянса» с Сумщины с херсонским «Кристаллом» перенесена из-за вспышки коронавируса Решением Администрации ПФЛ игру 5-го тура чемпионата Украины среди команд клубов Первой лиги «Альянс» Липовая Долина - «Кристалл» Херсон, которая должна была состояться 6 октября, из-за вспышки COVID-19 в расположении херсонского клуба перенесено на неопределенное время.

Информация о новых дате и времени игры будет сообщено позже после соответствующего решения Администрации ПФЛ, а следующую игру в Первой лиге «Альянс» проведет на выезде против харьковского «Металлиста 1925» в субботу, 10 октября.