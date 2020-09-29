Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:20704

В Сумах за день выявили 153 случая коронавируса

По состоянию на 29 сентября в Сумской области 4008 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили в 195 человек (Сумы - 153, Ромны - 5, Ахтырка - 7, Глухов - 1, Лебедин - 3, Белопольский р-н - 2, Бурынский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 2, Лебединский р-н - 5, Сумской р-н - 16).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 70 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 7 (Сумы - 5, Конотоп - 1, Сумской р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 1689 человек, из них за минувшие сутки - 48 (Сумы - 36, Шостка - 1, Лебедин - 2, Белопольский р-н - 1, Недригайловский р-н - 1, Сумской р-н - 4, Тростянецкий р-н - 1, Ямпольский р-н - 2).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 2397 случаев заболевания, в Сумском районе - 251, Белопольский район - 118, Бурынский район – 27, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов - 32, Глуховский район – 23, г. Конотоп - 215, Конотопский район - 60, Краснопольский р-н - 42, Кролевецкий район - 110, г. Лебедин - 75, Лебединский р-н – 14, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 81, г. Ахтырка - 105, Ахтырский р-н – 26, Путивльский район – 14, г. Ромны - 114, Роменский район - 57, Кролевецкий р-н - 36, Тростянецкий район - 90, г. Шостка - 106, Шосткинский р-н - 6, Ямпольский р-н - 5.

Фото
Общество Коронавирус

По тематике

На Сумщине резко возросло количество заболевших COVID-19
Сегодня 09:16

На Сумщине резко возросло количество заболевших COVID-19

Обновился суточный рекорд по количеству подтвержденных случаев коронавируса....

Сумы удерживают лидерство в области по количеству нарушений карантинных требований
Вчера 15:20

Сумы удерживают лидерство в области по количеству нарушений карантинных требований

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области продолжает проводить мероприятия по мониторингу соблюдения карантина и противоэпидемических требований субъектами хозяйствования....

Сумской депутат рассказал о течении коронавирусной болезни
Вчера 14:16

Сумской депутат рассказал о течении коронавирусной болезни

Какие симптомы COVID были у меня? Как все начиналось? – об этом в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Владимир Чепик,...

На Сумщине уже 3813 случаев коронавируса: подробности
Вчера 10:01

На Сумщине уже 3813 случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 28 сентября в Сумской области 3813 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

Сумы хотят купить ПЦР-лабораторию
Вчера 08:56

Сумы хотят купить ПЦР-лабораторию

Об этом сегодня, 28 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

Новости

На Сумщине резко возросло количество заболевших COVID-19
Сегодня 09:16
Серед загиблих курсантів під Чугуєвом житель Сумщини
26.09.2020 19:05
Сумы остались в «оранжевой» зоне по карантину, в «желтой» - 4 города и 7 районов области
24.09.2020 20:42
Сумские радиопеленгаторы отличились на чемпионате Украины
Сегодня 10:01
В Ахтырке за угон дали 5 и 7 лет за решеткой
Сегодня 09:31
В Сумах за день выявили 153 случая коронавируса
Сегодня 09:20
На Сумщине будут судить главбуха агролесхоза, служебная халатность которой привела к растрате 130 тыс. грн
Сегодня 09:00
У жителя Сумщины полиция изъяла револьвер и ружье
Сегодня 08:27
У Сумах презентують виставку Шрі Чинмоя
Сегодня 08:03
Игра «Альянса» с Сумщины с херсонским «Кристаллом» перенесена из-за вспышки коронавируса
Вчера 21:29
В Заречном райсуде Сум трое работников заболели COVID-19
Вчера 19:37
В Сумах патрульные задержали граждан, причастных к поножовщине (видео)
Вчера 18:49
view counter

Статьи

Отдых на природе с комфортом ®
Вчера 17:30
Тетяна Рябуха: Це не порятунок міста, а чергова афера міського голови
Вчера 14:02
Збори терборони на Сумщині успішно завершені
Вчера 09:54
Елена Мельник: «Наш край» добьется снижения тарифов на тепло и вернет ТЭЦ в коммунальную собственность Сум
25.09.2020 18:50
Володимир Лободін: Суми заслуговують бути у 10-ці кращих міст України
23.09.2020 09:21
У Сумах Театр для дітей та юнацтва відкрив прем’єрою свій 46-й театральний сезон
22.09.2020 15:35
У восьми прикордонних районах Сумської області діють додаткові тимчасові режимні обмеження
22.09.2020 13:41
Ремонт Харківської завершать без участі міста
22.09.2020 09:14
Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила
21.09.2020 13:06
«Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы
21.09.2020 12:58
Надежда Вайло: «Наш край» не даст закрыть ни одно сельское медицинское учреждение на Сумщине
21.09.2020 12:05
У Сумах порахували електоральну орієнтацію сумчан
18.09.2020 17:06
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.