В Сумах за день выявили 153 случая коронавируса По состоянию на 29 сентября в Сумской области 4008 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили в 195 человек (Сумы - 153, Ромны - 5, Ахтырка - 7, Глухов - 1, Лебедин - 3, Белопольский р-н - 2, Бурынский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 2, Лебединский р-н - 5, Сумской р-н - 16).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 70 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 7 (Сумы - 5, Конотоп - 1, Сумской р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 1689 человек, из них за минувшие сутки - 48 (Сумы - 36, Шостка - 1, Лебедин - 2, Белопольский р-н - 1, Недригайловский р-н - 1, Сумской р-н - 4, Тростянецкий р-н - 1, Ямпольский р-н - 2).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 2397 случаев заболевания, в Сумском районе - 251, Белопольский район - 118, Бурынский район – 27, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов - 32, Глуховский район – 23, г. Конотоп - 215, Конотопский район - 60, Краснопольский р-н - 42, Кролевецкий район - 110, г. Лебедин - 75, Лебединский р-н – 14, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 81, г. Ахтырка - 105, Ахтырский р-н – 26, Путивльский район – 14, г. Ромны - 114, Роменский район - 57, Кролевецкий р-н - 36, Тростянецкий район - 90, г. Шостка - 106, Шосткинский р-н - 6, Ямпольский р-н - 5.