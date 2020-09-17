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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:31180

В Ахтырке за угон дали 5 и 7 лет за решеткой

За угон транспортного средства двое парней проведут за решеткой 7 и 5 лет.

Ахтырской местной прокуратурой поддержано публичное обвинения в отношении двух молодых людей, которые завладели транспортным средством и пытались его продать.

Событие произошло в 2017 году в г. Ахтырка. Двое молодых людей в ночное время на автомобиле одного из них приехали во двор многоэтажки. Один из злоумышленников остался наблюдать за окружающей обстановкой, а другой проник в салон автомобиля «Нива», завел двигатель и поехал в сопровождении своего товарища в г. Харьков в определенное место. Там дельцы изменили идентификационный номер кузова авто, после чего договорились его продать заинтересованным лицам за 700 долларов США. Однако реализовать задуманное не успели, так как по дороге к потенциальным покупателям авто их задержали сотрудники полиции.

Одному из обвиняемых 30 лет, он уже был 6 раз судим, в том числе и за угон автомобилей. По приговору суда, присоединив часть неотбытого наказания по предыдущему приговору, его приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Его сообщнику 28 лет, в поле зрения правоохранителей попал впервые. По приговору суда он осужден к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Приговор суда Угон авто

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