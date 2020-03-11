Сумские радиопеленгаторы отличились на чемпионате Украины

Команда Сумской области в общекомандном зачете стала чемпионами Украины. 2-е место заняли спортсмены г. Киев. 3-е место - Хмельницкая область.
Воспитанники тренера Максима Редьки в личном зачете стали победителями и призерами в разных возрастных категориях:
- Елизавета Мирошниченко - 2 золотые, 1 серебряная;
- Остап Дереколенко - 1 золотая, 1 серебряная;
- Егор Редька - 1 золотая, 1 бронза;
- Кирилл Лагутин - 1 серебряная;
- Анастасия Ковтун - 1 бронза;
- Михаил Тихонков - 1 бронза.
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