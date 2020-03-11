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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:01182

Сумские радиопеленгаторы отличились на чемпионате Украины

25-27 сентября в г. Нетишин Хмельницкой области состоялся чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации среди юношей.

Команда Сумской области в общекомандном зачете стала чемпионами Украины. 2-е место заняли спортсмены г. Киев. 3-е место - Хмельницкая область.

Воспитанники тренера Максима Редьки в личном зачете стали победителями и призерами в разных возрастных категориях:

- Елизавета Мирошниченко - 2 золотые, 1 серебряная;

- Остап Дереколенко - 1 золотая, 1 серебряная;

- Егор Редька - 1 золотая, 1 бронза;

- Кирилл Лагутин - 1 серебряная;

- Анастасия Ковтун - 1 бронза;

- Михаил Тихонков - 1 бронза.

Спорт Радиопеленгация

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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