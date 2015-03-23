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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:48428

В Сумах появятся еще два памятника?

Несмотря на то что в Сумах еще не установили ни одну скульптуру, которая бы победила на конкурсе, и не реализовали ни одного такого проекта, местные архитекторы не унывают и продолжают свое дело.

Так, на сентябрьском заседании Сумской горисполком поддержал и согласовал появление в Сумах сразу двух памятных знаков. Первый из них - с целью увековечения памяти основателя Сумского областного художественного музея, художника, педагога, общественного деятеля Никанора Харитоновича Онацкого. Это была инициатива ООО «Архитектурный центр» и главного областного архитектора Владимира Быкова. Вопрос рассматривался на комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей, и его поддержали. Согласовали даже место установки знака - рядом с музеем им. Онацкого.

Однако на предисполкоме у его членов появились вопросы именно к этому знаку: к стыду чиновников, не все они были уверены в том, что ученик Ильи Репина Никанор Онацкий организовал и открыл в Сумах художественный музей... Второе, что беспокоило членов исполкома, - поучаствует ли в этом деле финансово инициатор вопроса - «Архитектурный центр» - или, так сказать, это банкет за счет города? «Почему вы сразу не интересуетесь такими моментами? А то нам сейчас как поназаказывают памятников... А надо учитывать особенности бюджета», - сделал замечание советник мэра Виктор Волонтырец.

- Мы объявим конкурс, - заявил представитель горуправления архитектуры Александр Фролов. - И в зависимости от возможностей и масштаба памятного знака будем смотреть. Мы думаем, что затраты не будут очень значительные... К тому же это выдающиеся люди!

В итоге члены исполкома поддержали вопрос, с отдельным пунктом - финансирование работ по установке памятника провести за счет источников, не запрещенных законодательством.

Второй памятный знак, который в ближайшее время появится в Сумах, посвящен памяти героев Крут и должен быть установлен на одноименной улице. На этот раз инициатором был городской голова, и о финансировании уже подозрительно ничего не спрашивали...

А Александр Фролов уточнил некоторые детали: «Городская комиссия по увековечению выдающихся личностей поддержала это предложение. Но пока место установки памятника не конкретизируется. Есть несколько локаций, где его можно установить. Мы объявим открытый конкурс. И пусть наши художники, скульпторы, дизайнеры дают свои предложения. Это очень длинная улица - от моста КРЗ до Василевки...»

Так что ждем новых архитектурных конкурсов. Может, хоть один из них завершится реализацией. Как известно, на памятный знак Героям Небесной Сотни конкурс объявляли несколько раз, жюри никак не могло договориться, что же оно хочет видеть на этом месте на Петропавловской. А в итоге руководство города самостоятельно приняло решение и в ближайшее время сумчанам презентуют работу украинского скульптора Катиба Мамедова, пишет Ваш шанс.

Общество Памятник Героям Крут Памятник Онацкому Памятники

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