Стали известны подробности аварии ГАЗели с краном

Поздно вечером 27 сентября, на автодороге «Киев - Сумы - Юнаковка», неподалеку от села Довгополовка Роменского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ГАЗ-33023, которым управлял 38-летний мужчина и автокрана МАЗ. Выездом на место автоаварии следственно-оперативной группы Роменского отдела полиции, установлено, что на участке дороги, где продолжаются ремонтные работы, в автокран МАЗ, который стоял на другой полосе автодороги врезалась «ГАЗель», в которой, кроме водителя, находился еще и пассажир. В результате столкновения 33-летний пассажир ГАЗ-33023 получил телесные повреждения в виде перелома ноги и ушибов и был госпитализирован в Роменскую центральную районную больницу.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины начато досудебное следствие, в ходе которого и будут окончательно установлены причины и обстоятельства происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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