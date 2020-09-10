На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля 28 сентября в 15:55 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2108 в с. Микитовка Ямпольского района.

На место происшествия выезжал 32-й государственный пожарно-спасательный пост.

По предварительным данным владелец собирался в поездку. Выехал транспортным средством на улицу и пошел закрывать гараж, а когда вернулся, то обнаружил задымление в задней части автомобиля.

В 16:22 - пожарным удалось локализовать пожар и не допустить распространения огня на жилой дом, в 16:27 - ликвидировать.

Допустимая причина пожара короткое замыкание электросети.