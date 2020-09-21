На Сумщине ликвидировали пожар на территории частного домовладения (видео)

На место происшествия выезжал дежурный караул 10-й государственной пожарно-спасательной части. Как стало известно, в день возникновения пожара хозяин растопил в пристройке печь и оставил ее без присмотра. Вернувшись через некоторое время, он обнаружил возгорание кровли и сообщил о происшествии спасателям. На момент прибытия пожарных пламя распространилось на жилой дом и охватило его перекрытия на площади до 20 кв. м. В 10:36 пожар был локализован, в 11:35 - ликвидирован.
Всего на место происшествия работало 2 единицы техники и 7 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
28 сентября в 1:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Московская в с. Куземин...
26 сентября пожарно-спасательные подразделения семь раз привлекались к ликвидации пожаров сухой растительности на территории области....
27 сентября в 3:05 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о пожаре в жилом доме по ул. Прорубская в...
26 сентября в 17:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что по ул.Береговая с. Перекоповка Роменского района горит летняя кухня...
25 сентября в 13:09 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Герасима Кондратьева...