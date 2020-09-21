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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:36156

На Сумщине ликвидировали пожар на территории частного домовладения (видео)

28 сентября в 9:55 пожарные получили информацию, что в с. Гремячка Ямпольского района по ул. Мартыновка горит пристройка жилого дома.

На место происшествия выезжал дежурный караул 10-й государственной пожарно-спасательной части. Как стало известно, в день возникновения пожара хозяин растопил в пристройке печь и оставил ее без присмотра. Вернувшись через некоторое время, он обнаружил возгорание кровли и сообщил о происшествии спасателям. На момент прибытия пожарных пламя распространилось на жилой дом и охватило его перекрытия на площади до 20 кв. м. В 10:36 пожар был локализован, в 11:35 - ликвидирован.

Всего на место происшествия работало 2 единицы техники и 7 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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