На Сумщине ликвидировали пожар на территории частного домовладения (видео) 28 сентября в 9:55 пожарные получили информацию, что в с. Гремячка Ямпольского района по ул. Мартыновка горит пристройка жилого дома.

На место происшествия выезжал дежурный караул 10-й государственной пожарно-спасательной части. Как стало известно, в день возникновения пожара хозяин растопил в пристройке печь и оставил ее без присмотра. Вернувшись через некоторое время, он обнаружил возгорание кровли и сообщил о происшествии спасателям. На момент прибытия пожарных пламя распространилось на жилой дом и охватило его перекрытия на площади до 20 кв. м. В 10:36 пожар был локализован, в 11:35 - ликвидирован.

Всего на место происшествия работало 2 единицы техники и 7 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.