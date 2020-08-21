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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:2936

У жителя Сумщины нашли 2 кг марихуаны

Около двух килограммов марихуаны обнаружили сотрудники полиции дома у 56-летнего жителя с. Зиново.

Работники Путивльского отделения полиции получили информацию о том, что один из местных жителей может быть причастен к совершению кражи. Получив санкцию суда на обыск, сразу отправились к нему для проверки информации. Похищенных вещей у него не нашли, однако внимание оперативников полиции привлекло нечто другое: на чердаке дома и в двух комнатах сушились растения конопли.

Своей вины мужчина не отрицал и объяснил, что употребляет наркотики уже давно. Недавно был на рыбалке и увидел дикорастущие растения конопли, нарвал их и оставил для собственных нужд.

Полицейские изъяли бумажный сверток и 5 мешков марихуаны общим весом около 2 кг.

Следователи квалифицировали действия мужчины по признакам ч. 2 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики

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