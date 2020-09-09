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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:00200

В Ахтырке полицейские задержали вора на месте преступления

Ранее судимый 29-летний ахтырчанин похитил из автомобиля магнитолу и хотел бежать, но его заметили правоохранители и доставили в отдел полиции.

Патрулируя улицы города Ахтырки, правоохранители заметили, что у машины «ЗАЗ 968-М» кто-то копается. Заподозрив неладное, полицейские решили проверить, что там происходит. Подъехав к автомобилю, они увидели мужчину, который, заметив правоохранителей, быстро что-то спрятал под одежду. Поинтересовавшись, что он здесь делает, и не получив четкого ответа, полицейские заподозрили мужчину в совершении кражи магнитолы из припаркованного автомобиля. Подозреваемый в преступлении 29-летнего местного жителя полицейские доставили в отдел полиции. Похищенную из автомашины вещь изъяли.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Сейчас мужчина задержан в порядке ст.208 УПК Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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