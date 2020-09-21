Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:29260

Сумчан запрошують на зустріч змінотворців «Нам тут жити!»

Де будуть Суми за 5 років? Спробуємо разом знайти відповідь на дане запитання напередодні місцевих виборів?

Ми хочемо жити в Сумах і прагнемо зробити його містом, з якого не хочеться валити. На цій зустрічі ми сформуємо порядок денний проблем та рішень міста на 2020 – 2025 роки, щоб депутатам було краще зрозуміло що потрібно місту, а мешканці в свою чергу могли контролювати виконання цих рішень.

Запрошуємо небайдужих сумчан, а також кандидатів у депутати та на посаду міського голови до участі у неформальному обговоренні проблем Сум та рішень, що сприятимуть розвитку міста.

Започаткований у 2015-му році формат форуму «Нам тут жити» цього року в умовах пандемії відбудеться у формі зустрічі в незвичайному місці – критій частині стадіону «Ювілейний».

2 жовтня о 13:00 ми презентуємо наявні напрацювання та разом з вами сформуємо задачі на найближчі 5 років.

Захід проводить «Сумська платформа реформ» в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст заходу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

Общество Анонс

По тематике

У Сумах презентують виставку Шрі Чинмоя
Вчера 08:03

У Сумах презентують виставку Шрі Чинмоя

Сумська міська галерея презентує виставку живопису та графіки всесвітньо відомого художника, філософа-гуманіста, поета, музиканта, спортсмена та Великого Гуру Шрі Чинмоя...

Матч сумских футзалистов с чемпионом Украины можно посмотреть онлайн (трансляция)
26.09.2020 09:38

Матч сумских футзалистов с чемпионом Украины можно посмотреть онлайн (трансляция)

Сегодня, 26 сентября, в 13.00, АФФК «Сумы» начнет матч 6-го тура Экстра-лиги против херсонского «Продэксима»....

Сумчан запрошують на активні вихідні до Дня туризму
24.09.2020 08:32

Сумчан запрошують на активні вихідні до Дня туризму

Суми долучаються до святкування Всесвітнього дня туризму та пропонують активності для сумчан....

В Сумы едет чемпион
23.09.2020 09:22

В Сумы едет чемпион

АФФК «Сумы» примет «Продэксим» в субботу....

«Сумы» примут на «Юбилейном» чемпиона Днепропетровщины
23.09.2020 08:38

«Сумы» примут на «Юбилейном» чемпиона Днепропетровщины

Второй домашний матч чемпионата Украины по футболу среди аматорских команд ФК «Сумы» сыграет с ФК «Скорук» (Днепропетровская область) в субботу,...

view counter

Статьи

Освіта для дорослих: можливості служби зайнятості Сумщини
Вчера 14:12
На Сумщині спостерігачі ОПОРИ написали перші заяви до поліції щодо порушення норм ведення агітації
Вчера 12:51
Социальная программа «Наш край»: страхование медиков Сумщины от коронавируса
Вчера 11:33
Отдых на природе с комфортом ®
28.09.2020 17:30
Тетяна Рябуха: Це не порятунок міста, а чергова афера міського голови
28.09.2020 14:02
Збори терборони на Сумщині успішно завершені
28.09.2020 09:54
Елена Мельник: «Наш край» добьется снижения тарифов на тепло и вернет ТЭЦ в коммунальную собственность Сум
25.09.2020 18:50
Володимир Лободін: Суми заслуговують бути у 10-ці кращих міст України
23.09.2020 09:21
У Сумах Театр для дітей та юнацтва відкрив прем’єрою свій 46-й театральний сезон
22.09.2020 15:35
У восьми прикордонних районах Сумської області діють додаткові тимчасові режимні обмеження
22.09.2020 13:41
Ремонт Харківської завершать без участі міста
22.09.2020 09:14
Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила
21.09.2020 13:06
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.