Сумчан запрошують на зустріч змінотворців «Нам тут жити!»

Ми хочемо жити в Сумах і прагнемо зробити його містом, з якого не хочеться валити. На цій зустрічі ми сформуємо порядок денний проблем та рішень міста на 2020 – 2025 роки, щоб депутатам було краще зрозуміло що потрібно місту, а мешканці в свою чергу могли контролювати виконання цих рішень.
Запрошуємо небайдужих сумчан, а також кандидатів у депутати та на посаду міського голови до участі у неформальному обговоренні проблем Сум та рішень, що сприятимуть розвитку міста.
Започаткований у 2015-му році формат форуму «Нам тут жити» цього року в умовах пандемії відбудеться у формі зустрічі в незвичайному місці – критій частині стадіону «Ювілейний».
2 жовтня о 13:00 ми презентуємо наявні напрацювання та разом з вами сформуємо задачі на найближчі 5 років.
Захід проводить «Сумська платформа реформ» в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст заходу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.
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