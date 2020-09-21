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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:05236

Больницы Сумщины получила 6 аппаратов ИВЛ и средства индивидуальной защиты

Шесть аппаратов искусственной вентиляции легких поступили в Сумскую область в качестве гуманитарной помощи от Корпорации Vingroup (Вьетнам).

Их распределили между Медицинским клиническим центром инфекционных болезней и дерматологии им. З.Красовицкого, Сумской клинической больницей №5, Белопольской ЦРБ (2 шт.), Краснопольская ЦРБ и Липоводолинской центральной районной больницей.

Кроме того, Сумская область получила средства индивидуальной защиты, закупленные за средства государственного бюджета. Это почти 50 тыс. медицинских масок и 25,5 тыс. респираторов БУК-3. Медицинские изделия распределены между учреждениями, оказывающими медицинскую помощь больным с COVID-19.

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