В Сумах откроют городскую лабораторию по тестированию на коронавирус не раньше, чем через пару месяцев А не за неделю, как это себе напланировал мэр Сум Александр Лысенко.

ПЦР-тесты на коронавирус в Сумах делает вирусологическая лаборатория Сумского областного лабораторного центра, которая сейчас перегружена. О планах открыть еще одну подобную лабораторию в городе - на базе микробиологической лаборатории больницы №4 - сообщили 28 сентября, пишет Суспільне.

Из средств городского бюджета на ее переоборудование выделили 1,8 млн гривен, рассказала и.о. начальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко. «На одну постановку - 48 тестов идет. Сколько будет постановок в сутки, это будет зависить от рабочего времени, как будет распланировано. Думаю, не менее трех», - считает Чумаченко.

Заведующая микробиологической лаборатории Людмила Белай говорит, что для полноценной работы к этим деньгам, что выделили, надо еще столько же.

«Надо покупать аппарат не на 48 проб, а на 96. Для этого надо еще оборудования примерно на сумму плюс 2 млн грн. Я считаю, что руководство города должно об этом знать, что неверно деньги выбрасывать на ветер, покупая оборудование маленькое, стартовое. Оборудование должно работать. Если вы хотите, чтобы мы работали, оборудование должно быть качественным», - говорит Белай.

Заведующая лабораторией также рассказала, что работников дополнительно придется учить.

«Чтобы работать качественно, специалисты должны пройти определенные курсы в Киеве. Курсы двухнедельные. То есть, в реальности, при условии, что мы очень быстро сработаем с проектной документацией, с оформлением аккредитации, потому что это отдельная документация, с ремонтными работами, с оснащением, и прохождением курсов сотрудников, это 2-3 месяца», - считает она.

Директор больницы Андрей Сухомлин сейчас занимается техническими вопросами.

«Это подготовительные моменты, связанные с частичной реконструкцией, достройкой и устройством вентиляционных систем. Еще нужно будет заменить часть мебели, закупить холодильное оборудование, которое будет в состоянии выдерживать или генерировать температуру до -70ºС. Оно дорогое, сейчас прорабатываются эти вопросы: поставщики, само оборудование», - говорит Сухомлин.