Сумчанки выиграли на международном чемпионате по воздушным видам спорта 27 сентября в Одессе состоялся Международный Pollux Championships по направлению воздушные виды спорт и арт.

Все воспитанницы сумского клуба «LEVEL» привезли домой медали. Отлично выступили: - двукратная победительница Клецова Вера, категория Pole Art, professional, дети 6-9 лет и категория Pole sport, аматоры, дети 6-9 лет; чемпионки - Виноградова Варвара, Aerialhoop, professional , 6-9 лет - Соловченко Мария, Aerialhoop, professional , 6-9 лет - Гавришенко Арина, категория Aerialhoop, professional, 10-13 лет - Ольга Корж, категория pole sport, аматоры 10-13 лет «Серебро» у Софии Евтушенко, Pole Art, аматоры, юниоры. Завоевали свои дебютные награды: - золото - Щербань Дария, категория Aerialhoop, дети 6-9 лет, аматоры; - два серебра - Таровик София в категории aerialhoop аматоры (10-13) и pole sport, professional (10-13) - серебро - Лазоренко Дарья (5 лет), категория Pole Art, дети 6-9 лет, аматоры; - серебро- Теодорович Ева, aerialhoop, аматоры , 6-9 лет; Подготовили спортсменок тренеры Падалка Яна, Моисеенко Ирина, Косенко Анастасия, Слабко Анастасия, Ольга Задерная. Главный тренер - Виктория Соловченко.