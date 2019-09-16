Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:55179

Сумчанки выиграли на международном чемпионате по воздушным видам спорта

27 сентября в Одессе состоялся Международный Pollux Championships по направлению воздушные виды спорт и арт.

Все воспитанницы сумского клуба «LEVEL» привезли домой медали.

Отлично выступили:

- двукратная победительница Клецова Вера, категория Pole Art, professional, дети 6-9 лет и категория Pole sport, аматоры, дети 6-9 лет;

чемпионки

- Виноградова Варвара, Aerialhoop, professional , 6-9 лет

- Соловченко Мария, Aerialhoop, professional , 6-9 лет

- Гавришенко Арина, категория Aerialhoop, professional, 10-13 лет

- Ольга Корж, категория pole sport, аматоры 10-13 лет

«Серебро» у Софии Евтушенко, Pole Art, аматоры, юниоры.

Завоевали свои дебютные награды:

- золото - Щербань Дария, категория Aerialhoop, дети 6-9 лет, аматоры;

- два серебра - Таровик София в категории aerialhoop аматоры (10-13) и pole sport, professional (10-13)

- серебро - Лазоренко Дарья (5 лет), категория Pole Art, дети 6-9 лет, аматоры;

- серебро-  Теодорович Ева, aerialhoop, аматоры , 6-9 лет;

Подготовили спортсменок тренеры Падалка Яна, Моисеенко Ирина, Косенко Анастасия, Слабко Анастасия, Ольга Задерная. Главный тренер - Виктория Соловченко.

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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