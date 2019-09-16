Сумчанки выиграли на международном чемпионате по воздушным видам спорта

Все воспитанницы сумского клуба «LEVEL» привезли домой медали.
Отлично выступили:
- двукратная победительница Клецова Вера, категория Pole Art, professional, дети 6-9 лет и категория Pole sport, аматоры, дети 6-9 лет;
чемпионки
- Виноградова Варвара, Aerialhoop, professional , 6-9 лет
- Соловченко Мария, Aerialhoop, professional , 6-9 лет
- Гавришенко Арина, категория Aerialhoop, professional, 10-13 лет
- Ольга Корж, категория pole sport, аматоры 10-13 лет
«Серебро» у Софии Евтушенко, Pole Art, аматоры, юниоры.
Завоевали свои дебютные награды:
- золото - Щербань Дария, категория Aerialhoop, дети 6-9 лет, аматоры;
- два серебра - Таровик София в категории aerialhoop аматоры (10-13) и pole sport, professional (10-13)
- серебро - Лазоренко Дарья (5 лет), категория Pole Art, дети 6-9 лет, аматоры;
- серебро- Теодорович Ева, aerialhoop, аматоры , 6-9 лет;
Подготовили спортсменок тренеры Падалка Яна, Моисеенко Ирина, Косенко Анастасия, Слабко Анастасия, Ольга Задерная. Главный тренер - Виктория Соловченко.
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