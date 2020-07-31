Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:48171

В Шостке участковые оперативно задержали дерзкого грабителя

Полчаса понадобилось участковым офицерам полиции Шостки, чтобы разыскать и задержать 31-летнего подозреваемого в ограблении.

Об ограблении жительницы Шостки в полицию сообщили случайные свидетели. По указанному адресу немедленно выехали полицейские. Выяснилось, что 80-летняя потерпевшая раз выходила из подъезда многоэтажки, когда на нее напал неизвестный. Злоумышленник вырвал из рук пенсионерки пакет с личными вещами и деньгами, и скрылся.

Опросив местных жителей, которые видели совершения преступления из окон своих квартир, участковые офицеры полиции быстро установили личность нападавшего. Вскоре его разыскали и задержали.

«Подозреваемому 31 год, он местный, и уже имеет судимость за совершение подобного преступления, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - На время совершения уголовного преступления злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Пакет с вещами ограбленной женщины был с ним. Его полицейские изъяли и в ближайшее время вернут потерпевшей».

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания. В отношении него уже открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». За содеянное ему грозит от четырех до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ограбление

По тематике

На Днепропетровщине задержали сумчан, подорвавших банкомат (видео)
25.09.2020 14:28

На Днепропетровщине задержали сумчан, подорвавших банкомат (видео)

На Днепропетровщине полицейские задержали участников преступной группировки, которые взорвали банкомат и похитили почти миллион гривен....

25.08.2020 09:52

На Сумщине грузину дали 6 лет за ограбление и поножовщину

К 6 годам лишения свободы осужден гражданин Грузии, который в частности ограбил незнакомца на Сумщине....

13.08.2020 10:03

В Ахтырке грабителям дали по 4 года

Ахтырской местной прокуратурой поддержано публичное обвинения в отношении двух человек (24 и 26 лет), совершивших летом прошлого года в пгт...

12.08.2020 13:35

Шосткинские оперативники разыскали и задержали уличного грабителя

Как установили правоохранители, злоумышленник воспользовался невнимательностью своей жертвы, и открыто забрал чужой рюкзак....

4 года проведет за решеткой шосткинец, который ограбил в подъезде женщину
31.07.2020 09:46

4 года проведет за решеткой шосткинец, который ограбил в подъезде женщину

Шосткинской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 29-летнего мужчины, который открыто похитил имущество женщины....

Новости

На Сумщине резко возросло количество заболевших COVID-19
Сегодня 09:16
Петр Порошенко, который был на прошлой неделе в Сумах, заболел COVID-19
Сегодня 19:56
В Сумах затягивают дело о ДТП с патрульным, в котором пострадали 8 человек
Сегодня 18:41
В Сумах на перекрестке сбили мотоциклиста
Сегодня 18:22
В Сумах на Соборной пьяный водитель совершил ДТП
Сегодня 18:13
В Сумах в детском парке установили фигуры динозавров
Сегодня 17:57
В Шостке участковые оперативно задержали дерзкого грабителя
Сегодня 17:48
Сумщина получила 15 школьных автобусов
Сегодня 17:32
Сумская горбольница № 4 начала принимать ковидных больных
Сегодня 17:26
На Сумщине дали 8 лет азербайджанцу, который ударил ножом своего родного брата
Сегодня 17:21
З 1 жовтня "старі" банкноти та монети 25 копійок не прийматимуть під час розрахунків
Сегодня 17:17
У Сумах розробили туристичний путівник «Важливе побачити» про місто над Пслом
Сегодня 17:09
view counter

Статьи

Освіта для дорослих: можливості служби зайнятості Сумщини
Сегодня 14:12
На Сумщині спостерігачі ОПОРИ написали перші заяви до поліції щодо порушення норм ведення агітації
Сегодня 12:51
Социальная программа «Наш край»: страхование медиков Сумщины от коронавируса
Сегодня 11:33
Отдых на природе с комфортом ®
Вчера 17:30
Тетяна Рябуха: Це не порятунок міста, а чергова афера міського голови
Вчера 14:02
Збори терборони на Сумщині успішно завершені
Вчера 09:54
Елена Мельник: «Наш край» добьется снижения тарифов на тепло и вернет ТЭЦ в коммунальную собственность Сум
25.09.2020 18:50
Володимир Лободін: Суми заслуговують бути у 10-ці кращих міст України
23.09.2020 09:21
У Сумах Театр для дітей та юнацтва відкрив прем’єрою свій 46-й театральний сезон
22.09.2020 15:35
У восьми прикордонних районах Сумської області діють додаткові тимчасові режимні обмеження
22.09.2020 13:41
Ремонт Харківської завершать без участі міста
22.09.2020 09:14
Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила
21.09.2020 13:06
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.