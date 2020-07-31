В Шостке участковые оперативно задержали дерзкого грабителя Полчаса понадобилось участковым офицерам полиции Шостки, чтобы разыскать и задержать 31-летнего подозреваемого в ограблении.

Об ограблении жительницы Шостки в полицию сообщили случайные свидетели. По указанному адресу немедленно выехали полицейские. Выяснилось, что 80-летняя потерпевшая раз выходила из подъезда многоэтажки, когда на нее напал неизвестный. Злоумышленник вырвал из рук пенсионерки пакет с личными вещами и деньгами, и скрылся.

Опросив местных жителей, которые видели совершения преступления из окон своих квартир, участковые офицеры полиции быстро установили личность нападавшего. Вскоре его разыскали и задержали.

«Подозреваемому 31 год, он местный, и уже имеет судимость за совершение подобного преступления, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - На время совершения уголовного преступления злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Пакет с вещами ограбленной женщины был с ним. Его полицейские изъяли и в ближайшее время вернут потерпевшей».

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания. В отношении него уже открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». За содеянное ему грозит от четырех до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.