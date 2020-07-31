В Шостке участковые оперативно задержали дерзкого грабителя

Об ограблении жительницы Шостки в полицию сообщили случайные свидетели. По указанному адресу немедленно выехали полицейские. Выяснилось, что 80-летняя потерпевшая раз выходила из подъезда многоэтажки, когда на нее напал неизвестный. Злоумышленник вырвал из рук пенсионерки пакет с личными вещами и деньгами, и скрылся.
Опросив местных жителей, которые видели совершения преступления из окон своих квартир, участковые офицеры полиции быстро установили личность нападавшего. Вскоре его разыскали и задержали.
«Подозреваемому 31 год, он местный, и уже имеет судимость за совершение подобного преступления, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - На время совершения уголовного преступления злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Пакет с вещами ограбленной женщины был с ним. Его полицейские изъяли и в ближайшее время вернут потерпевшей».
Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания. В отношении него уже открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». За содеянное ему грозит от четырех до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
На Днепропетровщине полицейские задержали участников преступной группировки, которые взорвали банкомат и похитили почти миллион гривен....
К 6 годам лишения свободы осужден гражданин Грузии, который в частности ограбил незнакомца на Сумщине....
Ахтырской местной прокуратурой поддержано публичное обвинения в отношении двух человек (24 и 26 лет), совершивших летом прошлого года в пгт...
Как установили правоохранители, злоумышленник воспользовался невнимательностью своей жертвы, и открыто забрал чужой рюкзак....
Шосткинской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 29-летнего мужчины, который открыто похитил имущество женщины....