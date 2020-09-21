В Сумской филармонии перенесли старт нового сезона С целью предотвращения распространения COVID-19 концерты в помещении Сумской областной филармонии приостановлено с 29 сентября по 13 октября 2020 года.

Об этом сообщается на странице филармонии в Фейсбуке.

«Билеты, приобретенные на открытие 82-го сезона (1 октября), будут действительны после возвращения к работе. По желанию их можно вернуть в кассу филармонии», - говорится в сообщении.