З 1 жовтня "старі" банкноти та монети 25 копійок не прийматимуть під час розрахунків

Монети номіналом 25 копійок та усі банкноти гривні старих зразків, уведені в обіг до 2003 року, перестають бути засобом платежу під час здійснення розрахунків готівкою та будуть вилучені з обігу з 01 жовтня 2020 року. Про це повідомили в Нацбанку.
В НБУ пояснюють, що монети номіналом 25 копійок зараз не розмінюються через вилучення з обігу монет номіналами 1, 2 та 5 копійок, що відбулося торік.
З 1 жовтня монети номіналом 25 копійок та усі старі банкноти, уведені в обіг до 2003 року, не прийматимуть під час розрахунків готівкою за товари та послуги, а Національний банк вилучатиме їх з готівкового обігу
"Тобто з 01 жовтня 2020 року усі магазини, ресторани, сфера побуту мають припинити їх приймати, а залишки таких монет і банкнот - до 16 жовтня здати до кас банків України для зарахування на рахунки", - пояснюють в Нацбанку.
Водночас громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти монети номіналом 25 копійок та старі банкноти, уведені в обіг до 2003 року, на монети та банкноти інших номіналів і зразків упродовж наступних трьох років:
- в усіх українських банках - упродовж одного року з дати вилучення їх з обігу - до 30 вересня 2021 року включно;
- у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) - упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу - до 30 вересня 2023 року включно.
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