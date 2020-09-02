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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:17369

З 1 жовтня "старі" банкноти та монети 25 копійок не прийматимуть під час розрахунків

З 1 жовтня монети номіналом 25 копійок та усі старі банкноти, уведені в обіг до 2003 року, не прийматимуть під час розрахунків готівкою за товари та послуги

Монети номіналом 25 копійок та усі банкноти гривні старих зразків, уведені в обіг до 2003 року, перестають бути засобом платежу під час здійснення розрахунків готівкою та будуть вилучені з обігу з 01 жовтня 2020 року. Про це повідомили в Нацбанку.

В НБУ пояснюють, що монети номіналом 25 копійок зараз не розмінюються через вилучення з обігу монет номіналами 1, 2 та 5 копійок, що відбулося торік.

З 1 жовтня монети номіналом 25 копійок та усі старі банкноти, уведені в обіг до 2003 року, не прийматимуть під час розрахунків готівкою за товари та послуги, а Національний банк вилучатиме їх з готівкового обігу

"Тобто з 01 жовтня 2020 року усі магазини, ресторани, сфера побуту мають припинити їх приймати, а залишки таких монет і банкнот - до 16 жовтня здати до кас банків України для зарахування на рахунки", - пояснюють в Нацбанку.

Водночас громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти монети номіналом 25 копійок та старі банкноти, уведені в обіг до 2003 року, на монети та банкноти інших номіналів і зразків упродовж наступних трьох років:

- в усіх українських банках - упродовж одного року з дати вилучення їх з обігу - до 30 вересня 2021 року включно;

- у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) - упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу - до 30 вересня 2023 року включно.

 
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