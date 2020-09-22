На Сумщине будут судить главу сельсовета и физлицо за незаконную сделку с недвижимостью на 1 млн грн Сумской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении главы одного из сельских советов Сумского района по факту передачи без законных оснований нежилых помещений физическому лицу (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).

По данным следствия, в 2019 году обвиняемый без надлежащей проверки, исключительно на основании поддельных документов, зарегистрировал за физическим лицом права частной собственности на два нежилых помещения общей площадью 2 тыс. кв. м. Поэтому из-за противоправных действий сельского головы имущество стоимостью более 1 млн грн выбыло из общей собственности реорганизованного коллективного сельскохозяйственного предприятия.

Вместе с тем, судить будут и указанное физическое лицо, которое вместе с заявлением о государственной регистрации за ним прав частной собственности на нежилые помещения передало сельскому голове поддельные документы, в частности протокол общего собрания членов сельскохозяйственного предприятия о выделении ему указанных объектов недвижимости (ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Досудебное следствие проведено Сумским районным отделом полиции по материалам Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.