На Сумщине дали 8 лет азербайджанцу, который ударил ножом своего родного брата Конотопской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 40-летнего гражданина Азербайджана, который ударил ножом своего родного брата.

Событие произошло 31 июля 2019 года около 23.30. Обвиняемый, который до этого уже был судим 5 раз, распивал спиртные напитки вместе со своими братьями в одном из кафе Конотопа. После выпитого между ними возник словесный конфликт. Во время ссоры обвиняемый достал из кармана раскладной нож, лезвием которого умышленно нанес брату удар в грудную клетку, а затем в голову. После чего с места происшествия скрылся.

Пострадавший с ножом в виске доставили в реанимационное отделение городской больницы. Он получил тяжелые телесные повреждения.

По приговору суда обвиняемый признан виновным в покушении на убийство и приговорен к 8 годам лишения свободы (ч. 1 ст. 15 / ч. 1 ст. 115 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.