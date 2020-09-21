Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:26252

Сумская горбольница № 4 начала принимать ковидных больных

Об этом сегодня, 29 сентября, сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.

Фото Суспільне Суми

Начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко отметил, что фактически 60% от всех больных коронавирус на Сумщине - это жители города Сумы.

«По состоянию на утро уже открыто 610 коек. Мы сделали это для того, чтобы жители областного центра не испытывали неудобства, чтобы их не транспортировали в ближайшие районные больницы. С сегодняшнего дня начинает принимать пациентов с подозрением на COVID-19 городская больница № 4. Также расширено количество коек в пятой городской больницы до 100», - рассказал Сергей Бутенко.

Напомним, в Сумской установлено очередной антирекорд: за минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 195 человек. Впервые Министр здравоохранения Максим Степанов назвал нашу область среди тех, где зафиксировано больше всего случаев коронавируса.

Общество

Новости

На Сумщине резко возросло количество заболевших COVID-19
Сегодня 09:16
Петр Порошенко, который был на прошлой неделе в Сумах, заболел COVID-19
Сегодня 19:56
В Сумах затягивают дело о ДТП с патрульным, в котором пострадали 8 человек
Сегодня 18:41
В Сумах на перекрестке сбили мотоциклиста
Сегодня 18:22
В Сумах на Соборной пьяный водитель совершил ДТП
Сегодня 18:13
В Сумах в детском парке установили фигуры динозавров
Сегодня 17:57
В Шостке участковые оперативно задержали дерзкого грабителя
Сегодня 17:48
Сумщина получила 15 школьных автобусов
Сегодня 17:32
Сумская горбольница № 4 начала принимать ковидных больных
Сегодня 17:26
На Сумщине дали 8 лет азербайджанцу, который ударил ножом своего родного брата
Сегодня 17:21
З 1 жовтня "старі" банкноти та монети 25 копійок не прийматимуть під час розрахунків
Сегодня 17:17
У Сумах розробили туристичний путівник «Важливе побачити» про місто над Пслом
Сегодня 17:09
view counter

Статьи

Освіта для дорослих: можливості служби зайнятості Сумщини
Сегодня 14:12
На Сумщині спостерігачі ОПОРИ написали перші заяви до поліції щодо порушення норм ведення агітації
Сегодня 12:51
Социальная программа «Наш край»: страхование медиков Сумщины от коронавируса
Сегодня 11:33
Отдых на природе с комфортом ®
Вчера 17:30
Тетяна Рябуха: Це не порятунок міста, а чергова афера міського голови
Вчера 14:02
Збори терборони на Сумщині успішно завершені
Вчера 09:54
Елена Мельник: «Наш край» добьется снижения тарифов на тепло и вернет ТЭЦ в коммунальную собственность Сум
25.09.2020 18:50
Володимир Лободін: Суми заслуговують бути у 10-ці кращих міст України
23.09.2020 09:21
У Сумах Театр для дітей та юнацтва відкрив прем’єрою свій 46-й театральний сезон
22.09.2020 15:35
У восьми прикордонних районах Сумської області діють додаткові тимчасові режимні обмеження
22.09.2020 13:41
Ремонт Харківської завершать без участі міста
22.09.2020 09:14
Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила
21.09.2020 13:06
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.