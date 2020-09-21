Сумская горбольница № 4 начала принимать ковидных больных Об этом сегодня, 29 сентября, сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.

Начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко отметил, что фактически 60% от всех больных коронавирус на Сумщине - это жители города Сумы.

«По состоянию на утро уже открыто 610 коек. Мы сделали это для того, чтобы жители областного центра не испытывали неудобства, чтобы их не транспортировали в ближайшие районные больницы. С сегодняшнего дня начинает принимать пациентов с подозрением на COVID-19 городская больница № 4. Также расширено количество коек в пятой городской больницы до 100», - рассказал Сергей Бутенко.

Напомним, в Сумской установлено очередной антирекорд: за минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 195 человек. Впервые Министр здравоохранения Максим Степанов назвал нашу область среди тех, где зафиксировано больше всего случаев коронавируса.