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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:32325

Сумщина получила 15 школьных автобусов

Автобусы получают школы 10 районов Сумщины.

На закупку автобусов использованы средства государственной субвенции в сумме более 15 млн гривен и 12,5 млн гривен - субвенции из территориальных громад.

Автобусы приобретены для таких учебных заведений: Будыльский УВК Лебединского районного совета (опорный), Дубовязовский УВК Конотопского района (опорный), Бочечковский УВК Конотопского района (опорный), Боромлянский УВК Тростянецкого района (опорный), Опорный центр «Ахтырская общеобразовательная школа I-III ступеней Ахтырского городского совета»; Николаевский УВК Сумского района; Николаевская ООШ I-III ступеней Роменской районного совета; Перекрестовская ООШ I-III ступеней Роменской районного совета; Овлашивская ООШ I-III ступеней Роменской районного совета; Новосичанская ООШ I-III ступеней Сумского районного совета; Сынивская ООШ I-III ступеней Липоводолинского района; Суховерховская ООШ I-III ступеней Бурынского городского совета; Вильшанская ООШ I-III ступеней Недригайловского района (опорная), Чупаховская ООШ I-III ступеней Ахтырского района; Октябрьский УВК Путивльского районного совета.

Один из школьных автобусов оборудован местами для детей с особыми образовательными потребностями.

Справка

Сейчас на Сумщине 264 школьные автобусы подвозят 8141 ученика, что составляет 97% от потребности.

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