Сумщина получила 15 школьных автобусов

На закупку автобусов использованы средства государственной субвенции в сумме более 15 млн гривен и 12,5 млн гривен - субвенции из территориальных громад.
Автобусы приобретены для таких учебных заведений: Будыльский УВК Лебединского районного совета (опорный), Дубовязовский УВК Конотопского района (опорный), Бочечковский УВК Конотопского района (опорный), Боромлянский УВК Тростянецкого района (опорный), Опорный центр «Ахтырская общеобразовательная школа I-III ступеней Ахтырского городского совета»; Николаевский УВК Сумского района; Николаевская ООШ I-III ступеней Роменской районного совета; Перекрестовская ООШ I-III ступеней Роменской районного совета; Овлашивская ООШ I-III ступеней Роменской районного совета; Новосичанская ООШ I-III ступеней Сумского районного совета; Сынивская ООШ I-III ступеней Липоводолинского района; Суховерховская ООШ I-III ступеней Бурынского городского совета; Вильшанская ООШ I-III ступеней Недригайловского района (опорная), Чупаховская ООШ I-III ступеней Ахтырского района; Октябрьский УВК Путивльского районного совета.
Один из школьных автобусов оборудован местами для детей с особыми образовательными потребностями.
Сейчас на Сумщине 264 школьные автобусы подвозят 8141 ученика, что составляет 97% от потребности.
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