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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:57427

В Сумах в детском парке установили фигуры динозавров

Детский парк «Сказка» сегодня захватили создания из прошлого.

Было установлено 9 контактных фигур динозавров, которые уже ждут сумчан в самом центре города.

И небольшой интересный факт: несмотря на то, что вокруг динозавров царит постоянный жуткий ореол, большая часть этих созданий была травоядными - спокойно паслась на полях и жевала травку и листики. Такие же мирные животные будут рады вашему визиту к детскому парку.

Сказочного настроения и крепкого здоровья, - говорится в сообщении на странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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