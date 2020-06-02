В Сумах в детском парке установили фигуры динозавров

Было установлено 9 контактных фигур динозавров, которые уже ждут сумчан в самом центре города.
И небольшой интересный факт: несмотря на то, что вокруг динозавров царит постоянный жуткий ореол, большая часть этих созданий была травоядными - спокойно паслась на полях и жевала травку и листики. Такие же мирные животные будут рады вашему визиту к детскому парку.
Сказочного настроения и крепкого здоровья, - говорится в сообщении на странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке.
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