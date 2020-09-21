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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:13317

В Сумах на Соборной пьяный водитель совершил ДТП

Патрульные составили на него 4 админматериала.

Сообщение о ДТП, произошедшем на улице Соборной, патрульные получили около 5 часов утра. Из сообщения заявительницы инспекторы выяснили, что ее припаркованный у дома автомобиль Dacia Logan повредил неизвестный на автомобиле Skoda Octavia. По словам очевидцев, гражданин целую ночь у машины распивал алкогольные напитки, после чего сел за руль. Двигаясь задним ходом, он совершил наезд на припаркованный автомобиль. Но вместо того, чтобы остановиться, отъехал, оставил свою машину неподалеку, а затем снова вернулся и продолжил распивать спиртные напитки.

Приехав на место ДТП, патрульные обнаружили 26-летнего водителя автомобиля Skoda Octavia. Осмотрев оба транспортных средства, инспекторы действительно обнаружили механические повреждения, характерные для ДТП. Также у мужчины стражи порядка обнаружили и признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения сумчанин категорически отказался.

В результате патрульные составили на мужчину административные материалы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ст. 122-4 (Оставление места совершения ДТП), ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) и ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, руководила с признаками опьянения) КоАП.

Право Дтп Пьяный за рулем

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