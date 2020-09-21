В Сумах на перекрестке сбили мотоциклиста

Столкнулись мотоцикл и легковушка. Мотоциклист получил травмы, с которыми его доставили в больницу.
Подробности позже.
По делу об аварии с участием патрульного просят провести дополнительную экспертизу....
Патрульные составили на него 4 админматериала....
В результате столкновения автомобиля «ГАЗель» с автокраном МАЗ вблизи села Довгополовка Роменского района травмы получил один человек....
В первом случае авария произошла в Ахтырке по ул. Армейской, во втором - в селе Беево Липоводолинского района....
27 сентября на трассе Сумы - Прилуки - Киев «ГАЗель» столкнулась с краном....