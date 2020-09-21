В Сумах затягивают дело о ДТП с патрульным, в котором пострадали 8 человек По делу об аварии с участием патрульного просят провести дополнительную экспертизу.

Об этом 29 сентября в Заречном райсуде ходатайствовал защитник обвиняемого Сергей Третьяков, пишет Суспільне.

Очередное заседание начали с допроса обвиняемого - это полицейский, который во время аварии находился за рулем патрульной машины. Первым спрашивал прокурор Андрей Петренко: «Вы считаете, что приняли меры обеспечения?».

Обвиняемый Артем Гринфельд ответил: «Да, и у меня дорога была пустая, мне ничего не мешало».

На вопрос от прокурора о том, сбавлял он скорость, отметил, что – нет, ехал 75 км/ч. Также добавил, что у него работала сирена и проблесковые маячки.

Сторона защиты попросила назначить дополнительные автотехническую и инженерно-техническую экспертизы, чтобы установить насколько громкий сигнал имеют патрульные машины. Адвокат обвиняемого считает, что водитель второй машины, которая столкнулась с патрульной, - мог слышать сирену до аварии.

«Это даст возможность выяснить полностью и устранить ту односторонность в досудебном расследовании в той части, что вся вина возлагается на Гринфельда необоснованно», - говорит защитник обвиняемого Сергей Третьяков.

По его словам, в аварии есть вина другого водителя.

«Действия водителя Сытника в этой дорожной ситуации, его полное игнорирование специальных звуковых сигналов полицейского автомобиля в причинной связи. Однако этот вопрос досудебным следствием не исследован», - говорит он.

Прокурор и адвокаты потерпевших ходатайство не поддержали. По словам Андрея Петренко, это - затягивание судебного разбирательства.

«Просто отсрочка приговора. Мы уже второй год слушаем дело, невозможно было заявить во время исследования заключения комплексной экспертизы, которые предоставляла сторона обвинения», - отметил он.

Адвокат потерпевших Денис Курбатов сказал: «Определение технического вопроса громкости сирены... Каким образом оно повлияет на заключение экспертизы: есть или нет в действиях Гринфельда несоответствие требованиям правил дорожного движения непонятно, не указано в ходатайстве».

Адвокат потерпевших Людмила Солошенко отметила: «Если и допустить проведения такой экспертизы, то ее должны делать по именно той системе, которая стояла на том автомобиле, которым управлял Гринфельд».

Дело слушают в суде второй год. Следующее заседание должно состояться 6 октября. Тогда будут решать, делать ли эту экспертизу.

Это - видео с места происшествия 19 августа 2018 года: