Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:41338

В Сумах затягивают дело о ДТП с патрульным, в котором пострадали 8 человек

По делу об аварии с участием патрульного просят провести дополнительную экспертизу.

Об этом 29 сентября в Заречном райсуде ходатайствовал защитник обвиняемого Сергей Третьяков, пишет Суспільне.

Очередное заседание начали с допроса обвиняемого - это полицейский, который во время аварии находился за рулем патрульной машины. Первым спрашивал прокурор Андрей Петренко: «Вы считаете, что приняли меры обеспечения?».

Обвиняемый Артем Гринфельд ответил: «Да, и у меня дорога была пустая, мне ничего не мешало».

На вопрос от прокурора о том, сбавлял он скорость, отметил, что – нет, ехал 75 км/ч. Также добавил, что у него работала сирена и проблесковые маячки.

Сторона защиты попросила назначить дополнительные автотехническую и инженерно-техническую экспертизы, чтобы установить насколько громкий сигнал имеют патрульные машины. Адвокат обвиняемого считает, что водитель второй машины, которая столкнулась с патрульной, - мог слышать сирену до аварии.

«Это даст возможность выяснить полностью и устранить ту односторонность в досудебном расследовании в той части, что вся вина возлагается на Гринфельда необоснованно», - говорит защитник обвиняемого Сергей Третьяков.

По его словам, в аварии есть вина другого водителя.

«Действия водителя Сытника в этой дорожной ситуации, его полное игнорирование специальных звуковых сигналов полицейского автомобиля в причинной связи. Однако этот вопрос досудебным следствием не исследован», - говорит он.

Прокурор и адвокаты потерпевших ходатайство не поддержали. По словам Андрея Петренко, это - затягивание судебного разбирательства.

«Просто отсрочка приговора. Мы уже второй год слушаем дело, невозможно было заявить во время исследования заключения комплексной экспертизы, которые предоставляла сторона обвинения», - отметил он.

Адвокат потерпевших Денис Курбатов сказал: «Определение технического вопроса громкости сирены... Каким образом оно повлияет на заключение экспертизы: есть или нет в действиях Гринфельда несоответствие требованиям правил дорожного движения непонятно, не указано в ходатайстве».

Адвокат потерпевших Людмила Солошенко отметила: «Если и допустить проведения такой экспертизы, то ее должны делать по именно той системе, которая стояла на том автомобиле, которым управлял Гринфельд».

Дело слушают в суде второй год. Следующее заседание должно состояться 6 октября. Тогда будут решать, делать ли эту экспертизу.

Это - видео с места происшествия 19 августа 2018 года:

Право Артем Гринфельд Дтп

По тематике

В Сумах на перекрестке сбили мотоциклиста
Сегодня 18:22

В Сумах на перекрестке сбили мотоциклиста

Сегодня, 29 сентября, около 17.00 на перекрестке ул. Троицкая и Новоместенская произошло ДТП....

В Сумах на Соборной пьяный водитель совершил ДТП
Сегодня 18:13

В Сумах на Соборной пьяный водитель совершил ДТП

Патрульные составили на него 4 админматериала....

Стали известны подробности аварии ГАЗели с краном
Сегодня 10:56

Стали известны подробности аварии ГАЗели с краном

В результате столкновения автомобиля «ГАЗель» с автокраном МАЗ вблизи села Довгополовка Роменского района травмы получил один человек....

На Сумщине две аварии с потерпевшими
Вчера 16:33

На Сумщине две аварии с потерпевшими

В первом случае авария произошла в Ахтырке по ул. Армейской, во втором - в селе Беево Липоводолинского района....

На Сумщине «ГАЗель» столкнулась с краном
Вчера 13:42

На Сумщине «ГАЗель» столкнулась с краном

27 сентября на трассе Сумы - Прилуки - Киев «ГАЗель» столкнулась с краном....

Новости

На Сумщине резко возросло количество заболевших COVID-19
Сегодня 09:16
Петр Порошенко, который был на прошлой неделе в Сумах, заболел COVID-19
Сегодня 19:56
В Сумах затягивают дело о ДТП с патрульным, в котором пострадали 8 человек
Сегодня 18:41
В Сумах на перекрестке сбили мотоциклиста
Сегодня 18:22
В Сумах на Соборной пьяный водитель совершил ДТП
Сегодня 18:13
В Сумах в детском парке установили фигуры динозавров
Сегодня 17:57
В Шостке участковые оперативно задержали дерзкого грабителя
Сегодня 17:48
Сумщина получила 15 школьных автобусов
Сегодня 17:32
Сумская горбольница № 4 начала принимать ковидных больных
Сегодня 17:26
На Сумщине дали 8 лет азербайджанцу, который ударил ножом своего родного брата
Сегодня 17:21
З 1 жовтня "старі" банкноти та монети 25 копійок не прийматимуть під час розрахунків
Сегодня 17:17
У Сумах розробили туристичний путівник «Важливе побачити» про місто над Пслом
Сегодня 17:09
view counter

Статьи

Освіта для дорослих: можливості служби зайнятості Сумщини
Сегодня 14:12
На Сумщині спостерігачі ОПОРИ написали перші заяви до поліції щодо порушення норм ведення агітації
Сегодня 12:51
Социальная программа «Наш край»: страхование медиков Сумщины от коронавируса
Сегодня 11:33
Отдых на природе с комфортом ®
Вчера 17:30
Тетяна Рябуха: Це не порятунок міста, а чергова афера міського голови
Вчера 14:02
Збори терборони на Сумщині успішно завершені
Вчера 09:54
Елена Мельник: «Наш край» добьется снижения тарифов на тепло и вернет ТЭЦ в коммунальную собственность Сум
25.09.2020 18:50
Володимир Лободін: Суми заслуговують бути у 10-ці кращих міст України
23.09.2020 09:21
У Сумах Театр для дітей та юнацтва відкрив прем’єрою свій 46-й театральний сезон
22.09.2020 15:35
У восьми прикордонних районах Сумської області діють додаткові тимчасові режимні обмеження
22.09.2020 13:41
Ремонт Харківської завершать без участі міста
22.09.2020 09:14
Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила
21.09.2020 13:06
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.