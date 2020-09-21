Сумщина продолжает бить коронавирусные рекорды Третий день подряд в Сумской области обновляется суточный рекорд по количеству подтвержденных случаев коронавируса.

На утро 30 сентября на Сумщине уже 4223 случаев заболевания COVID-19, - за последние сутки добавилось 215 случаев (предыдущий рекорд был вчера - 195). Умерло 2 человека, - всего 72.

Выздоровело 59, - всего 1748. Продолжают болеть 2403.

В Украине также обновился коронавирусный рекорд – 4027 случаев за сутки, - всего 208 959. Умерло 64 человека, - всего 4129. Вылечилось 2110, - всего 92 360. Продолжают болеть 112 470.