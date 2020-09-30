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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:39716

Сумщина пока в десятке областей Украины с наименьшим количеством заболевших COVID-19

За последние сутки Сумщина опустилась с 9-го места, пропустив вперед Черниговскую область.

В Украине за сутки зафиксировано 4027 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в день.

30 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 208 959 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4129 летальных, 92360 пациентов выздоровели.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

- Киев - 22778 случаев;

- Львовская область - 20 350 случаев;

- Харьковская область - 18 678 случаев;

- Черновицкая область - 14 446 случаев;

- Ивано-Франковская область - 13 700 случаев;

- Одесская область - 13 529 случаев;

- Тернопольская область - 13 514 случаев;

- Ривненская область - 12 411 случаев;

- Закарпатская область - 9819 случаев;

- Киевская область - 9139 случаев;

- Волынская область - 8059 случаев;

- Винницкая область - 6194 случая;

- Хмельницкая область - 6068 случаев;

- Житомирская область - 5923 случая;

- Днепропетровская область - 5822 случая;

- Сумская область - 4223 случая;

- Черниговская область - 4127 случаев.

- Черкасская область - 4022 случая;

- Запорожская область - 3995 случаев;

- Донецкая область - 3477 случаев;

- Николаевская область - 3163 случая;

- Полтавская область - 2231 случай;

- Херсонская область - 1134 случая;

- Кировоградская область - 1108 случаев;

- Луганская область - 1049 случаев;

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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