Сумщина пока в десятке областей Украины с наименьшим количеством заболевших COVID-19 За последние сутки Сумщина опустилась с 9-го места, пропустив вперед Черниговскую область.

В Украине за сутки зафиксировано 4027 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в день. 30 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 208 959 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4129 летальных, 92360 пациентов выздоровели. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: - Киев - 22778 случаев; - Львовская область - 20 350 случаев; - Харьковская область - 18 678 случаев; - Черновицкая область - 14 446 случаев; - Ивано-Франковская область - 13 700 случаев; - Одесская область - 13 529 случаев; - Тернопольская область - 13 514 случаев; - Ривненская область - 12 411 случаев; - Закарпатская область - 9819 случаев; - Киевская область - 9139 случаев; - Волынская область - 8059 случаев; - Винницкая область - 6194 случая; - Хмельницкая область - 6068 случаев; - Житомирская область - 5923 случая; - Днепропетровская область - 5822 случая; - Сумская область - 4223 случая; - Черниговская область - 4127 случаев. - Черкасская область - 4022 случая; - Запорожская область - 3995 случаев; - Донецкая область - 3477 случаев; - Николаевская область - 3163 случая; - Полтавская область - 2231 случай; - Херсонская область - 1134 случая; - Кировоградская область - 1108 случаев; - Луганская область - 1049 случаев;