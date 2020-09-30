Сумщина пока в десятке областей Украины с наименьшим количеством заболевших COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано 4027 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в день.
30 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 208 959 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4129 летальных, 92360 пациентов выздоровели.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Киев - 22778 случаев;
- Львовская область - 20 350 случаев;
- Харьковская область - 18 678 случаев;
- Черновицкая область - 14 446 случаев;
- Ивано-Франковская область - 13 700 случаев;
- Одесская область - 13 529 случаев;
- Тернопольская область - 13 514 случаев;
- Ривненская область - 12 411 случаев;
- Закарпатская область - 9819 случаев;
- Киевская область - 9139 случаев;
- Волынская область - 8059 случаев;
- Винницкая область - 6194 случая;
- Хмельницкая область - 6068 случаев;
- Житомирская область - 5923 случая;
- Днепропетровская область - 5822 случая;
- Сумская область - 4223 случая;
- Черниговская область - 4127 случаев.
- Черкасская область - 4022 случая;
- Запорожская область - 3995 случаев;
- Донецкая область - 3477 случаев;
- Николаевская область - 3163 случая;
- Полтавская область - 2231 случай;
- Херсонская область - 1134 случая;
- Кировоградская область - 1108 случаев;
- Луганская область - 1049 случаев;
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